Калининградец цинично обманул мать сокамерника по следственному изолятору

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-08T13:40:46+03:00

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Когда 71-летней жительнице Гвардейска позвонил неизвестный и сообщил, что есть возможность вызволить ее сына из следственного изолятора за взятку в 49 тысяч рублей, пенсионерка не колебалась ни секунды. Собрав нужную сумму, она перевела деньги на указанный банковский счет. Однако сын по-прежнему томился за решеткой, а от «помощника» не было ни слуху, ни духу. Сообразив, что стала жертвой гнусного обмана, старушка отправилась в полицию.

Конечно, первым делом сотрудники угрозыска позаботились выяснить, кто содержался на пару с пресловутым сыном потерпевшей в СИЗО. И вышли на 33-летнего жителя Калининграда. Ранее судимый за кражу и мошенничество горожанин выходил на свободу раньше соседа по камере, и тот попросил передать матери весточку: мол, все у меня относительно нормально. Но уголовник решил воспользоваться легкой возможностью «развести на деньги» доверчивую жертву.

Теперь у мошенника есть все шансы вернуться не только в СИЗО, но и в хорошо знакомую обстановку исправительной колонии – лет эдак на пять.