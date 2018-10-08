В Зеленоградске отметят День оранжевой тыквы

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-08T13:42:13+03:00

Гуляния пройдут на площади у Розы ветров

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В Зеленоградске готовятся к проведению большого городского праздника – Дня оранжевой тыквы. Приурочили его ко дню работника сельского хозяйства, который отмечают во второе воскресенье октября.

Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

В программе праздника 13 октября: спортивные состязания, тематические мастер-классы. На торговых рядах представят сельскохозяйственную продукцию от фермеров Зеленоградского района.

На главной сцене выступят лучшие творческие коллективы округа и Калининградской области.

Будут работать контактный зоопарк и Streetfood-зоны.

Для того, чтобы стать участником флешмоба нужно выполнить простое условие - любой оранжевый элемент в одежде гарантирует специальный приз от организаторов.

Впервые День тыквы прошел в Зеленоградске в 2017 году. Тогда его отмечали 28 октября.