В Зеленоградске отметят День оранжевой тыквы
В Зеленоградске готовятся к проведению большого городского праздника – Дня оранжевой тыквы. Приурочили его ко дню работника сельского хозяйства, который отмечают во второе воскресенье октября.
Об этом сообщает администрация Зеленоградска.
В программе праздника 13 октября: спортивные состязания, тематические мастер-классы. На торговых рядах представят сельскохозяйственную продукцию от фермеров Зеленоградского района.
На главной сцене выступят лучшие творческие коллективы округа и Калининградской области.
Будут работать контактный зоопарк и Streetfood-зоны.
Для того, чтобы стать участником флешмоба нужно выполнить простое условие - любой оранжевый элемент в одежде гарантирует специальный приз от организаторов.
Впервые День тыквы прошел в Зеленоградске в 2017 году. Тогда его отмечали 28 октября.