2018-10-08T13:42:13+03:00
Общество

В Зеленоградске отметят День оранжевой тыквы

Гуляния пройдут на площади у Розы ветров
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Зеленоградске готовятся к проведению большого городского праздника – Дня оранжевой тыквы. Приурочили его ко дню работника сельского хозяйства, который отмечают во второе воскресенье октября.

Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

В программе праздника 13 октября: спортивные состязания, тематические мастер-классы. На торговых рядах представят сельскохозяйственную продукцию от фермеров Зеленоградского района.

На главной сцене выступят лучшие творческие коллективы округа и Калининградской области.

Будут работать контактный зоопарк и Streetfood-зоны.

Для того, чтобы стать участником флешмоба нужно выполнить простое условие - любой оранжевый элемент в одежде гарантирует специальный приз от организаторов.

Впервые День тыквы прошел в Зеленоградске в 2017 году. Тогда его отмечали 28 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде начался месячник по уборке и благоустройству
В Калининграде перекроют улицы для проведения строевой прогулки курсантов военного училища
В Калининградской области впервые заметили зубра
Под Калининградом «Мазда» улетела в кювет: пострадала 81-летняя пассажирка
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в октябре
Калининградец цинично обманул мать сокамерника по следственному изолятору
На новую ярмарку на улице Суздальской в Калининграде будет заезжать автобус №37
В Калининград завезли 2 тонны зараженной цветной капусты
Силанов пригрозил подрядчикам штрафами за срыв сроков ремонта дворов в Калининграде
На улице Горького в Калининграде сбили пешехода
Под Калининградом таксист скрылся с чужим мобильным телефоном
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах не будет электричества и воды
Власти не разрешили подрядчику полностью огородить Летнее озеро
Баскетболист из Гусева в составе сборной России выиграл молодежный кубок мира
Алиханов: Дом Советов начнем восстанавливать уже в следующем году
Калининградцу грозят два года «зоны» за три сковородки
За один день в Калининградской области потерялись шесть грибников
В Черняховске разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу
В Калининграде на площади Победы столкнулись 5 автомобилей
«Балтика» проиграла «Нижнему Новгороду» в Калининграде
В Калининграде установили самые высокие опоры ЛЭП в России в виде якорей