2018-10-08T13:44:00+03:00
Общество

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в октябре

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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HeadHunter по Северо-Западу составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Калининграде на начало октября.

В начале октября на самую высокую оплату труда – от 170 тысяч рублей до 250 тысяч рублей – может претендовать руководитель направления разработки. В топ-5 высокооплачиваемых вакансий вошли Аналитик в команду монетизации продуктов Ultimate Guitar (от 130 тысяч рублей), Консультант по разработке и внедрению программного обеспечения (от 120 тысяч рублей до 210 тысяч рублей), Руководитель филиала (от 120 тысяч рублей) и Middle Developer С++ (от 80 тысяч рублей до 160 тысяч рублей).

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в Калининградской области составила в сентябре 30 тыс. рублей. Среднестатистические ожидания по заработной плате у соискателей равны 32 тыс. рублей.

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