Под Калининградом «Мазда» улетела в кювет: пострадала 81-летняя пассажирка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье в Калининградской области произошло два ДТП в которых пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Багратионовском районе 27-летняя водитель «Мазды» на прямом участке дороги не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. В результате аварии женщина получила травмы.
В Гвардейском районе 53-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 81-летняя пассажирка получила травмы.