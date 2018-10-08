Под Калининградом «Мазда» улетела в кювет: пострадала 81-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-08T13:48:45+03:00

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В воскресенье в Калининградской области произошло два ДТП в которых пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Багратионовском районе 27-летняя водитель «Мазды» на прямом участке дороги не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. В результате аварии женщина получила травмы.

В Гвардейском районе 53-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 81-летняя пассажирка получила травмы.