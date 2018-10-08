В Калининградской области впервые заметили зубра

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-08T14:22:22+03:00

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В Озерском районе Калининградской области пастухи заметили зубра. За животным тут же устроили погоню на лошадях, так как это первое зафиксированное появление зубра в регионе.

- Это было в Озерском районе, вблизи польской границы, - сообщила «Комсомолке» выложившая видео в сеть Ксения Самсонкина. - Это земли Мираторга, около одной из ферм. Видео снял один из операторов-пастухов пять дней назад.

Напомним, в конце сентября сотрудники литовского природного парка «Виштытис» сняли на видео зубра, находившегося примерно в восьми километрах от границы с Калининградской областью. Что же касается соседней Польши, то там жители к зубрам уже начинают привыкать. Так, в начале октября жители муниципалитета Ольштынек заметили на территории одной из деревень гигантского самца зубра, спокойно бродившего между домами. В какой-то момент зверь даже запутался в белье, которое сушилось на веревках.