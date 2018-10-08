В Калининграде перекроют улицы для проведения строевой прогулки курсантов военного училища

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-08T14:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 октября, в Калинниграде пройдет празднование 70-летия образования 2-го Балтийского высшего военно-морского училища им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. Как сообщает пресс-служба мэрии, для проведения строевой прогулки в сопровождении духового будет ограничено движение автотранспорта на некоторых центральных улицах.

При прохождении колонны участников строевой прогулки сотрудники ГИБДД будут проводить оперативное закрытие движения транспорта на следующих участках:

- с 08.30 до 09.10 по ул. Гайдара – Советскому проспекту – площади Победы – Гвардейскому проспекту.

- с 10.00 до 10.40 по Гвардейскому проспекту – площади Победы –Советскому проспекту – ул. Гайдара.

На время прохождения колонны участников массового мероприятия будет приостановлено движение общественного транспорта.