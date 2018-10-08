В Калининграде начался месячник по уборке и благоустройству

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-08T14:44:46+03:00

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С понедельника, 8 октября, в Калининграде стартовал традиционный осенний месячник по подготовке к зиме улично-дорожной сети, скверов и зеленых зон. Как сообщает пресс-служба мэрии, на уборку города выйдут сотрудники предприятий и организаций.

В течение месяца субботники организуют на предприятиях города, а 20 и 27 октября в Калининграде пройдут традиционные общегородские субботники.

- На высадку деревьев, уборку парков, скверов и зеленых зон областного центра выйдут школьники и студенты, сотрудники администрации Калининграда, муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих организаций, - отметили в пресс-службе мэрии.