2018-10-08T16:06:00+03:00
Происшествия

Кинологи МЧС нашли женщину, которая потерялась в воскресенье в лесу под Правдинском

Медицинская помощь ей не потребовалась
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Под Правдинском отыскали женщину, которая ушла в лес за грибами в воскресенье 7 октября и потерялась.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС России, женщину обнаружили в понедельник 8 октября около 12:30.

- Женщину нашли кинологи МЧС, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, информация о том, что в лесу под Правдинском заблудилась женщина, поступила в минувшее воскресенье в 21.05.

Для ее поиска была создана группировка сил и средств в составе 7 человек и 2 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалась поисково-спасательная группа.

Отметим, в воскресенье в лесах под Калининградом потерялись шесть грибников. Всех их удалось найти живыми и здоровыми.

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