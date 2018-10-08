2018-10-08T16:28:51+03:00
Общество

В Пионерском чиновница свыше двух лет незаконно получала премии и надбавки

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлогорском суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшей чиновницы в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, председатель контрольно-счетной палаты Пионерского с июля 2012 года по сентябрь 2014 года сама себе незаконно назначала ежемесячные премии в размере 25% от оклада. Кроме этого, с января 2013 года по январь 2014 года ушлая чиновница устанавливал себе ежемесячные надбавки за особые условия муниципальный службы в размере от 45 до 70 процентов.

Всего женщина получила более 300 тысяч рублей.

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