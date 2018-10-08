В Багратионовске водитель «Киа» объезжал препятствие и сбил пешехода

СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-08T16:37:58+03:00

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В Багратионовске в результате наезда тяжелые травмы получил пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Дружбы. 40-летний водитель «Киа» объезжал препятствие, выехал на встречку и сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате наезда мужчина госпитализирован.

В Советске на улице Тимирязева водитель «Фиата» сбил 61-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.

На улице Пролетарской в Калининграде под колеса «Митсубиси» попала 55-летняя женщина, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда женщина получила телесные повреждения.