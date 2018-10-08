На улице Пролетарской в Калининграде подрядчик снял свежеуложенный асфальт

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-08T16:40:48+03:00

Асфальт сняли в том месте, где пешеходы не могли перейти дорогу из-за лужи Фото: Иван МАРКОВ

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В Калининграде на улице Пролетарской, затопленной на прошлой неделе из-за сильного ливня, подрядчик начал устранять дефекты и снял свежеуложенный асфальт в районе поворота на улицу Сергеева.

В мэрии города подтвердили, что компания ООО «НСТ» устраняет те дефекты, которые были выявлены в ходе приемки объекта.

Напомним, улица Пролетарская была отремонтирована в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» (от улицы Профессора Баранова до улицы Черняховского и от улицы Черняховского до улицы Шевченко), и на ремонт было потрачено 20 млн. 817 тысяч рублей. Однако 3 октября первый же ливень показал, что работы были сделаны некачественно, и улицу затопило.