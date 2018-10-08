2018-10-08T17:37:21+03:00
Общество

В Зеленоградске из-за антисанитарии закрыли закусочную на ул. Первомайской

Виктор Сергеев
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В Зеленоградске суд на 80 суток приостановил работу магазина-закусочной. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

Нарушение санитарно-эпидемических требований были выявлены в точке общепита на улице Первомайской. В закусочной не было водоснабжения, туалета, а также раковин для мытья рук персонала и посетителей. Помимо этого, в ходе проверки было установлено, что пол, стеллажи, холодильное оборудование газовая плита, дверцы шкафов производственного помещения были загрязнены и находились в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Суд квалифицировал действия владельца закусочной по ст. 6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

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