В Светлогорске жители построили дорогу из ковров

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-08T17:47:18+03:00

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На окраине главного курортного города Калининградской области, Светлогорска, жители построили дорогу из ковров в направления поселка Майский. Фотографию с этими коврами вместо асфальта выложил в группе Светлогорск.Ru один из пользователей, назвав ее «шерстяной инсталляцией». Жители города, а также калининградцы начали спорить, можно ли пользоваться этой дорогой или это все-таки арт-объект.

- Вот и скажите, что дорога плохая. Просто ковровая! – написал один из пользователей.

- Все СНиПы нарушены, конечно, но симпатично, - добавил другой.

- Окружной бы пользовались все грузовики и не разбивали нашу брусчатку. Но окружной нет. Есть только тропинка с ковриками, - сообщил третий.

Напомним, в Светлогорске это не первый случай, когда жители самостоятельно строят дорогу. В частности, «Комсомолка» уже писала про 81-летнего жителя этого города, выложившего 250 метров своей улицы бетонными плитами. Правда, в том случае результат получился более основательным.