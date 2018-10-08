2018-10-08T17:47:18+03:00
Общество

В Светлогорске жители построили дорогу из ковров

«Шерстяную инсталляцию» можно найти в направлении поселка Майский
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Ковровая дорога в СветлогорскеКовровая дорога в СветлогорскеФото: Скриншот сайта
Изменить размер текста:

На окраине главного курортного города Калининградской области, Светлогорска, жители построили дорогу из ковров в направления поселка Майский. Фотографию с этими коврами вместо асфальта выложил в группе Светлогорск.Ru один из пользователей, назвав ее «шерстяной инсталляцией». Жители города, а также калининградцы начали спорить, можно ли пользоваться этой дорогой или это все-таки арт-объект.

- Вот и скажите, что дорога плохая. Просто ковровая! – написал один из пользователей.

- Все СНиПы нарушены, конечно, но симпатично, - добавил другой.

- Окружной бы пользовались все грузовики и не разбивали нашу брусчатку. Но окружной нет. Есть только тропинка с ковриками, - сообщил третий.

Напомним, в Светлогорске это не первый случай, когда жители самостоятельно строят дорогу. В частности, «Комсомолка» уже писала про 81-летнего жителя этого города, выложившего 250 метров своей улицы бетонными плитами. Правда, в том случае результат получился более основательным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улицах Калининграда появятся конные казачьи патрули
Калининградские приставы демонтировали плавильную печь на заводе «БРАВО БВР»
Калининградская область вошла в пятерку регионов с самым дорогим отоплением
В Калининграде угонщика задержали в подвале жилого дома
В Калининграде деньги, вырученные на рок-концерте, передадут приютам для животных
В Зеленоградске из-за антисанитарии закрыли закусочную на ул. Первомайской
На улице Пролетарской в Калининграде подрядчик снял свежеуложенный асфальт
В Багратионовске водитель «Киа» объезжал препятствие и сбил пешехода
В Пионерском чиновница свыше двух лет незаконно получала премии и надбавки
Калининградец незаконно вырубил деревьев на 2,8 млн рублей
Кинологи МЧС нашли женщину, которая потерялась в воскресенье в лесу под Правдинском
В Калининграде начался месячник по уборке и благоустройству
В Калининграде перекроют улицы для проведения строевой прогулки курсантов военного училища