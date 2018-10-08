В Калининграде деньги, вырученные на рок-концерте, передадут приютам для животных

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-08T17:50:42+03:00

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В Калининграде в клубе «Ялта» провели Всероссийский благотворительный фестиваль в защиту животных. Вырученные на нем деньги направят на благотворительность.

Как сообщается в группе рок-фестиваля во «ВКонтакте», собрать удалось 69 тысяч 170 рублей.

«Деньги с входных билетов мы направляем в приюты для бездомных животных в Калининградской области!», - сообщили организаторы и уточнили, что деньги выручили с продажи билетов, торговли футболками, аренды столов в клубе. Кроме того, зрители и участники рок-концерта опускали деньги в контейнеры «Право на жизнь».

Вся сумма будет поделена между дюжиной приютов для животных в Калининграде и области.