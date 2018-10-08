2018-10-08T17:50:42+03:00
Общество

В Калининграде деньги, вырученные на рок-концерте, передадут приютам для животных

Организаторы сумели собрать почти 70 тысяч рублей
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде в клубе «Ялта» провели Всероссийский благотворительный фестиваль в защиту животных. Вырученные на нем деньги направят на благотворительность.

Как сообщается в группе рок-фестиваля во «ВКонтакте», собрать удалось 69 тысяч 170 рублей.

«Деньги с входных билетов мы направляем в приюты для бездомных животных в Калининградской области!», - сообщили организаторы и уточнили, что деньги выручили с продажи билетов, торговли футболками, аренды столов в клубе. Кроме того, зрители и участники рок-концерта опускали деньги в контейнеры «Право на жизнь».

Вся сумма будет поделена между дюжиной приютов для животных в Калининграде и области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улицах Калининграда появятся конные казачьи патрули
Калининградские приставы демонтировали плавильную печь на заводе «БРАВО БВР»
Калининградская область вошла в пятерку регионов с самым дорогим отоплением
В Калининграде угонщика задержали в подвале жилого дома
В Светлогорске жители построили дорогу из ковров
В Зеленоградске из-за антисанитарии закрыли закусочную на ул. Первомайской
На улице Пролетарской в Калининграде подрядчик снял свежеуложенный асфальт
В Багратионовске водитель «Киа» объезжал препятствие и сбил пешехода
В Пионерском чиновница свыше двух лет незаконно получала премии и надбавки
Калининградец незаконно вырубил деревьев на 2,8 млн рублей
Кинологи МЧС нашли женщину, которая потерялась в воскресенье в лесу под Правдинском
В Калининграде начался месячник по уборке и благоустройству
В Калининграде перекроют улицы для проведения строевой прогулки курсантов военного училища