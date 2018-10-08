2018-10-08T18:10:42+03:00
Происшествия

В Калининграде угонщика задержали в подвале жилого дома

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автомобиль пропал с улицы Карташова, позднее его обнаружили на Московском проспекте со следами ДТП.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который прятался в подвале одного из жилых домов.

- 32-летний мужчина пояснил, что похитил ключи у своего знакомого после совместного распития алкогольных напитков, чтобы покататься. Однако он не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего попытался скрыться, - отметили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

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