В Калининграде угонщика задержали в подвале жилого дома
В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Автомобиль пропал с улицы Карташова, позднее его обнаружили на Московском проспекте со следами ДТП.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который прятался в подвале одного из жилых домов.
- 32-летний мужчина пояснил, что похитил ключи у своего знакомого после совместного распития алкогольных напитков, чтобы покататься. Однако он не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего попытался скрыться, - отметили в пресс-службе полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.