2018-10-08T18:36:26+03:00
Общество

Калининградская область вошла в пятерку регионов с самым дорогим отоплением

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область вошла в пятерку регионов с самой дорогой стоимостью отопления. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на исследование компании «Финэкспертиза».

По данным на август 2018 года, самая высокая стоимость 1 Гкал была в Камчатском крае – 4131,29 рубля. В пятерку регионов с самой дорогой стоимостью отопления также вошли Мурманская область (3055,67 рубля за Гкал), Магаданская область (2728,82 рубля за Гкал), Крым (2673,91 рубля за Гкал) и Калининградская область (2474,72 рубля за Гкал).

При этом, сильнее всего – более чем на 8 процентов – цена отопления выросла в Чечне, Новгородской области, Крыму и Севастополе, Томской и Амурской областях, а средний ее рост составил 3,56 процентов.

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