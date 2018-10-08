Калининградские приставы демонтировали плавильную печь на заводе «БРАВО БВР»

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-08T18:42:41+03:00

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Калининградские приставы демонтировали и изъяли плавильную печь на заводе «БРАВО БВР» в поселке Прибрежный. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

На прошлой неделе приставы провели внезапную проверку и обнаружили, что закрытое по решению суда предприятие продолжает работать. На территории завода появились рабочие печи по переплавке металла в разогретом состоянии, горячие слитки, а также готовая продукция.

- Изъятая печь, документация и готовая продукция в рамках уголовного дела будут приобщены как вещественные доказательства, - заявили в пресс-службе судебных приставов.