2018-10-08T19:03:44+03:00
Общество

На улицах Калининграда появятся конные казачьи патрули

Кроме того, казаки будут учить детей стрелять из лука
Иван МАРКОВ
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Раньше калининградские казаки ходили пешком, но скоро им купят седлаРаньше калининградские казаки ходили пешком, но скоро им купят седлаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Общество хутора «Янтарный», входящее в состав Балтийского отдельного казачьего округа, победило в конкурсе по распределению субсидий из областного бюджета «на реализацию социально-значимых программ» с двумя проектами: по направлению охраны общественного порядка и по созданию казачьей школы верховой езды и джигитовки «Янтарный атаман». Об этом в понедельник сообщил сайт министерства по муниципальному развитию и внутренней политике.

- На выделенные из областного бюджета средства будет приобретена амуниция: казачьи седла, вольтрапы, подпруги, удила и другая конская упряжь, - сообщает пресс-служба министерства. - После обучения казачье общество организует конный патруль, и подготовленные казаки будут принимать участие в охране общественного порядка на лошадях.

Более того, в рамках проекта планируется обучение верховой езде учащихся Янтарной, Донской и Светлогорской средних школ и проведение иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также проект предполагает обучение стрельбе из лука.

- Победа в конкурсе – подтверждение того, что мы делаем правильное дело, и определенный стимул двигаться дальше, - прокомментировал победу в конкурсе атаман хутора «Янтарный» Александр Светиков. – Ни одно культурно-массовое мероприятие в Янтарном городском округе не проходит без участия казаков. Благодаря эффективному взаимодействию с министерством по муниципальному развитию и внутренней политике, мы понимаем, в каких направлениях развивать калининградское казачество.

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