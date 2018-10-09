В Талпаках сгорело 14 тонн сена

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-09T07:31:40+03:00

Пожар случился в одном из поселковых дворов

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В минувший понедельник пожарные боролись с огнем в поселке Талпаки Гвардейского района. На часах было 11.11, когда поступило сообщение о возгорании в одном из поселковых дворов.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на придомовой территории сгорело 14 тон сена. Пожарные подоспели вовремя и сумели предотвратить дальнейшее распространение огня.

О пострадавших не сообщается.