В Талпаках сгорело 14 тонн сена
Пожар случился в одном из поселковых дворов
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший понедельник пожарные боролись с огнем в поселке Талпаки Гвардейского района. На часах было 11.11, когда поступило сообщение о возгорании в одном из поселковых дворов.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на придомовой территории сгорело 14 тон сена. Пожарные подоспели вовремя и сумели предотвратить дальнейшее распространение огня.
О пострадавших не сообщается.