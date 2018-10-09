Калининград возглавил список городов для недорогих турпоездок по России в осеннее межсезонье

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-09T10:32:22+03:00

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, в какие недорогие города России чаще всего приезжают туристы в середине осени. Рейтинг был подготовлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания с 1 по 31 октября 2018 года.

В первую пятерку городов по популярности дешевых туристических поездок по России в осеннее межсезонье, где проживание обходится до 1,5 тысяч рублей в сутки входят Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара и Краснодар.

По данным Tvil.ru, в середине осени туристы приезжают в Калининград в среднем на три дня и тратят на жилье менее 1,3 тысяч рублей в сутки.