2018-10-09T10:40:58+03:00
Общество

Единый электронный билет введут в Калининграде в 2019 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Проект внедрения единого электронного билета на проезд в общественном транспорте будет реализован в Калининграде в 2019 году. Об этом на совещании с руководителями предприятий-перевозчиков рассказал начальник дорожно-транспортного управления мэрии Калининграда Олег Кутин.

- У нас сформирована дорожная карта по внедрению единого билета, - сказал Олег Кутин. - На сегодняшний день мы готовим техническую документацию для объявления конкурса на закупку и внедрение транспортной карты. Есть задача реализовать этот проект в 2019 году.

По его словам, на введение единого электронного билета уже подтверждено 100- процентное бюджетное финансирование, «и нет сомнений, что в следующем году мы этот проект реализуем».

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