В Калининграде на трех улицах отключили электричество, на семи – холодную воду

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-09T11:16:27+03:00

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В Калининграде до 18 часов отключено электричество в ряде домов на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Без света в течение дня останутся дома на ул. Машиностроительная 110-128,130-172, ул. Суворова 110-112, ул.Киевская 134, а также светофор на ул.Суворова-Камская.

Подачу холодной воды для ремонта участков сетей планируется отключить в дома по

- пер. Желябова 25, ул. Мусоргского 15-17–до 17 часов.

- ул. Дзержинского 127-151,131, 147а (больница №2), 153 (клиника Лазаревой), школа № 15, ул. Новинская 4-24 а, 3-19 – до 16 часов.

- ул. Сиреневая 2-24, ул. Тверская 1-23, 2-24, ул. Кутаисская 11-25 – до 11 часов.