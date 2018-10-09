2018-10-09T11:40:59+03:00
Общество

Власти Калининграда обещают контролировать температуру в автобусах зимой

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Городской общественный транспорт в Калининграде готовят к работе в осенне-зимний период – меняют резину, ремонтируют системы отопления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщил глава города Алексей Силанов, власти будут уделять особое внимание необходимого микроклимата в салонах автобусов.

- Чтобы не повторилась ситуация минувшего лета, когда было много жалоб по поводу нерабочих кондиционеров, - отметил Силанов. - Сейчас мы корректируем зимнее расписание движения общественного транспорта. Вступил в силу новый приказ Минтранса, предписывающий на внутригородских маршрутах увеличить время отдыха водителей общественного транспорта. С учетом этого требования нам необходимо обеспечить соблюдение интервалов движения в соответствии с расписанием.

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