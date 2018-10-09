В Калининграде велосипедист сбил 13-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-09T11:41:07+03:00

Всего за полдня на улицах города в результате наездов транспорта пострадали трое пешеходов

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Понедельник 8 октября выдался воистину тяжелым днем для пешеходов в Калининграде. Водители всевозможного транспорта открыли на них настоящую охоту с самого утра.

Уже в 8:35 по местному времени минут на улице Горького автомобиль марки «Ауди» под управлением 42-летнего водителя не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому в этот момент двигался 29-летний житель города.

Следующий наезд был зафиксирован около полудня на улице Соммера. Правда, там, по предварительной информации, виноват был уже 37-летний пешеход, который решил перебежать проезжую часть в не установленном месте. Для водителя «Рено» этот маневр оказался полной неожиданностью.

Наконец, в 15:10 на улице Некрасова 23-летний велосипедист. Кативший по тротуару, сбил шедшую там же 13-летнюю девочку.

К счастью, во всех перечисленных случаях обошлось без летальных исходов, дело ограничилось полученными травмами.