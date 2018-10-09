Прокуратура заставила власти Мамоново отремонтировать дорогу
.Фото: Иван МАРКОВ
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В Мамоново по требованию районной прокуратуры отремонтировали дорогу на улице Железнодорожной. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
На улице Железнодорожной были выявлены многочисленные выбоины и просадки, однако местные власти не выполняли свои обязанности по содержанию автомобильной дороги местного значения и не обеспечивали безопасность дорожного движения.
Прокурор Багратионовского района обратился в суд с требованием отремонтировать дорогу. В ходе рассмотрения дела выявленные нарушения были оперативно устранены, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.