На Северном обходе в ДТП пострадал пьяный скутерист
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В понедельник вечеров на окраине Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на автодороге Северный обход Калининграда. 29-летний скутерист без прав и в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость, не справился с управлением и упал на проезжую часть.
В результате падения мужчина получил травмы и был госпитализирован.