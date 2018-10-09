2018-10-09T12:14:50+03:00
Происшествия

На Северном обходе в ДТП пострадал пьяный скутерист

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В понедельник вечеров на окраине Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожный инцидент произошел на автодороге Северный обход Калининграда. 29-летний скутерист без прав и в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость, не справился с управлением и упал на проезжую часть.

В результате падения мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24