На Северном обходе в ДТП пострадал пьяный скутерист

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-09T12:14:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник вечеров на окраине Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожный инцидент произошел на автодороге Северный обход Калининграда. 29-летний скутерист без прав и в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость, не справился с управлением и упал на проезжую часть.

В результате падения мужчина получил травмы и был госпитализирован.