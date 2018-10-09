За неделю у калининградцев на границе изъяли почти 150 кг продуктов из Литвы и Польши
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в регион почти 150 кг продуктов животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Молочную, мясную и рыбную продукцию из Польши и Литвы пытались незаконно провезти девять жителей Калининградской области.
- Продукты ввозились без заводской упаковки, массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз. Кроме того, продукция выходит из стран неблагополучных в эпизоотическом отношении по Африканской чуме свиней, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.