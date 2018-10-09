Гольдман: Первую очередь реконструкции улицы Баранова подрядчик закончит в октябре

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-09T12:30:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник утром вице-премьер правительства Калининградской области Гарри Гольдман вместе с группой подрядчиков выехал проконтролировать ремонт на улице Баранова. Журналистам Гольдман заявил, что работы на 400-метровом участке улицы от Горького до Партизанской закончатся уже в этом месяце.

- Подрядчик закончит в октябре первую очередь реконструкции улицы Профессора Баранова от улицы Горького до улицы Партизанской, - заявил Гольдман. - Соответственно, мы все это к концу октября выполним и сдадим. По проценту выполненных работ к концу октября это будет процентов сорок от общей массы. Ну и сразу же параллельно у нас будут идти все согласования по второй части проекта. Чтобы меньше было эксцессов, мы сейчас уже начинаем эту работу и, в принципе, за неделю-две мы ее закончим и, после того, как сдадим первую часть, постараемся приступить ко второй.

Напомним, в апреле этого года в комитете архитектуры и строительства мэрии города заявляли, что реконструкция отрезка улицы от Горького до Партизанской закончится к 15 мая. Правда, срок сдачи переносился из-за протестов работников Центрального рынка.