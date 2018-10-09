В Калининграде матроса-срочника оштрафовали на 20 тысяч за избиение сослуживца

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-09T12:48:23+03:00

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В Калининградской области осудили матроса Балтфлота за избиение сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба Военно-следственного управления СК.

В феврале этого года срочник избил матроса более позднего срока призыва. «деду» не понравился якобы ненадлежащий внешний вид обмундирования матроса.

Обвиняемый признал свою вину и загладил потерпевшему причиненный ущерб. Гарнизонный военный суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.