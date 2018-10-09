Теннисист из Калининграда выиграл золотую медаль чемпионата России

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-09T12:51:52+03:00

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Теннисист из Калининграда Денис Мацукевич выиграл золотую медаль чемпионата России. Об этом сообащет пресс-служба областного министерства спорта.

Соревнования среди сильнейших мастеров классического тенниса в восьмой раз подряд проводились в Казани. На базе местной профильной академии выступили свыше 200 представителей ведущих теннисных школ страны.

Денис Мацукевич выиграл соревнования в парном разряде, выступая в тандеме с Иваном Гаховым из Юбилейного. Смешанной паре удалось первенствовать в пяти матчах подряд, победив в финальной встрече оппонентов из Подмосковья Григория Рыбенкова и Антона Чехова со счётом 6:2, 6:1 по сетам.

Теперь воспитанник Валерия Шкляра и Сергея Мацукевича готовится к турнирам в Германии, России и США, в том числе рассчитывая выступить в Москве на Кубке Кремля.