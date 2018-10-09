Гарри Гольдман объяснил, почему реконструкция улицы Баранова остановилась на все лето

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-09T12:52:02+03:00

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Во вторник утром вице-премьер правительства Калининградской области Гарри Гольдман вместе с группой подрядчиков выехал проконтролировать ремонт на улице Баранова и ответить на вопросы, накопившиеся у журналистов. В частности, у чиновника спросили, почему подрядчик простаивал все лето.

- Мы же все знаем эту историю, - начал отвечать Гольдман, - просто еще раз повторимся, уходя в прошлое: когда мы начинали реконструкцию, у нас предприниматели, которые имели свои объекты в собственности, говорили, что они их реконструируют. Реконструкция подразумевала, что они пристроятся к стене Центрального рынка, и в единообразном стиле, как это сделано во второй части, переоформят свои павильоны. По мере того, как они начали получать согласования для получения разрешения на реконструкцию, они столкнулись с тем, что Центральный рынок отказался подписывать им эти документы. Соответственно, стало невозможно пристроить, и было принято решение о выкупе этих объектов. Все это время мы были в переговорном процессе по выкупу объектов. Сейчас мы их выкупили, и по проекту «Стрелки» здесь будет благоустройство. Никаких объектов малой торговли тут не будет.

О выкупной стоимости торговых точек Гарри Гольдман говорить отказался, сославшись на коммерческую тайну.