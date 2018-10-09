В Калининграде пройдет ежегодный «Марш против рака»

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-09T12:58:47+03:00

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В субботу, 13 октября, в Калинниграде пройдет ежегодный «Марш против рака». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по муниципальному развитию. Сбор участников - в 12:00, движение колонны - с 12:30 до 13:30.

Старт «Марша» состоится у скульптурной композиции «Борющиеся зубры». Колонна направится мимо драматического театра в сторону зоопарка. А завершится шествие у памятного знака землякам-космонавтам.

Традиционная акция в честь Всемирного дня борьбы с раком груди пройдет под девизом «Чтобы в дом не постучалась беда, развеем мифы о раке». Ежегодно в ней принимают участие врачи, пациенты, их родственники и друзья, представители органов власти, молодежь, студенты и все неравнодушные жители.