Под Светлогорском выделили 10 га для строительства IT-деревни

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-09T12:58:59+03:00

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Под курортным Светлогорском появится деревня для IT-специалистов. Об этом во вторник 9 октября рассказал губернатор Антон Алиханов на открытии Всероссийского форума Проф IT в светлогорском «Янтарь Холле».

- Как въезжаешь в Светлогорск, не доезжая города, чуть-чуть справа, огромные поля раскинулись. Сейчас это поля, но с учетом того, насколько айтишники, переезжающие сюда, хотят жить рядом с морем, мы решили выделить больше 10 гектаров под реализацию концепции IT-деревни, отдельного IT-кластера, возможно, с выставочным центром, - сказал Антон Алиханов.

По его словам уже готовится инвестиционный совет для того, чтобы утвердить этот проект и начать его реализовывать уже в следующем году.

-Конечно мы не готовы были к такому объему айтишников, которые вдруг ринулись в Калининградскую область и хотят, понятно почему, около моря поселиться и заниматься своими разработками, - сказал губернатор.

Уже есть и потенциальный инвестор под этот проект. Однако его имя не называют.