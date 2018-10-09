Назначена новый руководитель управления культуры мэрии Калининграда
.Фото: мэрия Калининграда
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Новым руководителем управления культуры мэрии Калининграда назначена Татьяна Дмитриева. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.
Татьяна Дмитриева девять лет проработала заместителем руководителя по воспитательной работе в общеобразовательных организациях, восемь лет - директором Детско-юношеского центра «На Комсомольской».
Дмитриева окончила Ивано-Франковский педагогический институт им. В. Стефаника, прошла курсы переподготовки «Менеджмент в образовании».