Назначена новый руководитель управления культуры мэрии Калининграда

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-09T13:29:10+03:00

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Новым руководителем управления культуры мэрии Калининграда назначена Татьяна Дмитриева. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Татьяна Дмитриева девять лет проработала заместителем руководителя по воспитательной работе в общеобразовательных организациях, восемь лет - директором Детско-юношеского центра «На Комсомольской».

Дмитриева окончила Ивано-Франковский педагогический институт им. В. Стефаника, прошла курсы переподготовки «Менеджмент в образовании».