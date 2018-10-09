2018-10-09T13:36:47+03:00
Общество

В Калининграде на пешехода завели уголовное дело за повреждение автомобиля

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на агрессивного пешехода завели уголовное дело за повреждение автомобиля. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Двинской. 33-летний мужчина шел по дороге, и его обогнала «Лада Гранта». Пешеходу этот маневр не понравился. Завидев знакомого, который ехал следом, мужчина сел к нему в автомобиль и устроил погоню за обидчиком.

Злоумышленник догнал автомобиль, после чего затеял ссору с водителем «Лады». В ходе конфликта пешеход повредил автомобиль, несколько раз ударив ногами по кузову, после чего уехал с места происшествия. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Участковые установили личность участника конфликта и задержали его. На неоднократно судимого калининградца завели уголовное дело по статье «Умышленные повреждение чужого имущества», ему грозит до двух лет лишения свободы.

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