2018-10-09T14:32:51+03:00
Общество

Ремонт дворов в Калининграде планируют завершить к концу ноября

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Работы по благоустройству всех дворов в Калининграде планируется завершить к 30 ноября. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил председатель комитета городского хозяйства Игорь Билич.

В этом году в городе ремонтируют 16 дворов. Четыре двора на ул. Карташева, 4-4в, ул. Рокоссовского, 17, ул. Машиностроительная, 68-72, ул. Машиностроительная, 98-108 уже отремонтированы.

До 20 октября подрядчики намерены завершить благоустройство на ул. Батальной, 73 и ул. Батальной 75-75а, 77, 79, 81, и на ул. Машиностроительной, 74-84, 86-96.

К 1 ноября планируется завершить работы по ремонту дворовой территории на ул. Молочинского, 27-45, ул. Молочинского, 47-49. 12 ноября - во дворе по пр. Ленинский, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25.

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