2018-10-09T15:32:19+03:00
Общество

Россельхознадзор не пустил в Калининград 200 тысяч яиц из Германии

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининградскую область пытались ввезти партию куриных яиц с нарушением ветеринарных требований. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Партия в количестве 201 960 штук куриных яиц поступила в регион из Германии. При проверке инспекторы Россельхознадзора выявили несоответствие маркировки в ветеринарном сертификате фактической нанесенной на инкубационное яйцо. Кроме этого, на части продукции маркировку не удалось прочитать.

В результате выпуск груза был приостановлен. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

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