Россельхознадзор не пустил в Калининград 200 тысяч яиц из Германии
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининградскую область пытались ввезти партию куриных яиц с нарушением ветеринарных требований. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Партия в количестве 201 960 штук куриных яиц поступила в регион из Германии. При проверке инспекторы Россельхознадзора выявили несоответствие маркировки в ветеринарном сертификате фактической нанесенной на инкубационное яйцо. Кроме этого, на части продукции маркировку не удалось прочитать.
В результате выпуск груза был приостановлен. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.