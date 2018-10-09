2018-10-09T16:25:18+03:00
Общество

В Калининграде в 150 учреждений социальной сферы уже включили отопление

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В детских садах, школах и больницах Калининграда отопление подключают по заявкам. По состоянию на 8 октября, в городе к отоплению подключены уже 150 объектов, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе рассказали, что накануне в мэрию поступила жалоба об отсутствии отопления в корпусах детского сада №136, расположенных на ул. Громовой, 67, и ул. Карамзина, 11, и имеющих общие тепловые пункты с многоквартирными домами. Сегодня глава Калининграда Алексей Силанов сообщил, что отопление здесь подключат в ближайшее время.

- Дал поручение и по детскому саду №136 и еще по ряду социальных учреждений, которые находятся на одной ветке с многоквартирными жилыми домами, - сказал Алексей Силанов. - Сегодня будет подписано распоряжение о начале отопительного сезона в учреждениях, которые имеют общий теплопункт с жилыми домами. Во всех остальных многоквартирных домах Калининграда отопительный сезон начнем в соответствии с существующими нормами.

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