Задержанному с 25 кг марихуаны калининградцу дали 11 лет «строгача»

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-09T16:39:06+03:00

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В Калининграде осудили мужчину, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Калининградец Владимир Хотянович купил для дальнейшей перепродажи сразу 25 килограммов марихуаны. Наркотики он перевозил в своем автомобиле, который остановили сотрудники ДПС.

Московский районный суд Калининграда признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере и приговорил к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.