На улице Баранова высадят липы на 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-09T16:40:37+03:00

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Во вторник во время осмотра реконструируемой улицы Баранова советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне рассказал, что за деревья будут высажены на пешеходной зоне.

- У нас предполагается высадка порядка 200 лип, которые будут создавать аллею. Это взрослые деревья, они имеют штамб в 2-2,5 метра, крону высотой 3,5 метра, - заявил Генне. - Одно дерево стоит около 20 с чем-то тысяч рублей. По каталогу дерево стоит тысячу евро, а нам продают по 310 евро, по-моему. Это та самая компания из Германии, которая делала у нас высадку вязов – питомник Lorberg. Они сажали деревья на Садовом кольце в Москве. Проектировщики «Стрелки» прислали к нам инженера, который для наших урбанизированных условий и требований, связанных с формированием будущей кроны, чтобы человек, попадая сюда, мог просматривать насквозь всю улицу. Нам порекомендовали конкретно вот этот тип липы и плюс цену хорошую дали.

Также Генне сообщил, что к концу недели рабочие уложат приствольные чугунные решетки на той части улицы, где благоустройство уже закончено.