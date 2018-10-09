2018-10-09T16:59:26+03:00
Наука

В Калининграде откроют факультет для подготовки IT-специалистов

Власти готовы помогать университетам, выделяя средства из бюджета
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в БФУ имени Канта появится факультет для подготовки IT-специалистов. Об этом во вторник 9 октября сказал губернатор Антон Алиханов на открытии Всероссийского форума Проф IT в светлогорском «Янтарь Холле». Он отметил, что к 2020 году есть планы открыть факультет «Computer science» на базе БФУ имени Канта, который наряду с КГТУ работает в IT-сфере.

- Сейчас с IT-разработчиками мы подготовили несколько образовательных программ. Вузам со стороны регионального бюджета помогаем оборудованием, дорогостоящей литературой. Готовы работать не только с выпустившимися, уже сформировавшимися специалистами, но и с теми, кого обучаем, - сказал Антон Алиханов.

Также губернатор сказал, что под Светлогорском выделили больше 10 га для строительства IT-деревни.

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