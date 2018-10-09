2018-10-09T17:35:54+03:00
Общество

В Калининграде для улицы Баранова разработали специальные урны

По словам Вячеслава Генне, их создали в Черняховске
Иван МАРКОВ
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Урны, разработанные для улицы БарановаУрны, разработанные для улицы БарановаФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 9 октября советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне во время рабочей поездки на улицу Баранова сообщил, что после реконструкции там появятся совершенно новые для Калининграда урны.

- Урны станут премьерой! – заявил Генне. - Они индивидуальные и разработаны конкретно для этой улицы. Мы взяли хороший аналог в Польше, сделали копию, чуть-чуть ее модернизировали. Там очень подробные нюансы есть, связанные с ее обслуживанием. Их около 70 у нас тут будет.

Также бывший главный архитектор добавил, что урны сделал местный производитель. Причем, он выполнит заказ также на велопарковки и прочие металлические изделия.

- Черняховск делает нам урны, приствольные решетки, велопарковки и болларды. Болларды – это такие ограничители, которые не будут пускать автомобили на пешеходную часть, у нас они будут веретенообразными, - сообщил Генне.

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