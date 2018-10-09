В Нестерове начали ремонтировать здания ж/д вокзала

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-09T17:37:25+03:00

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Здание железнодорожного вокзала в Нестерове начали ремонтировать. Как сообщает пресс-служба КЖД, рабочие обновляют фасад и крышу.

В планах полностью заменить штукатурку, а вместо шиферной кровли уложат покрытие из металлочерепицы.

Ремонт будет завершен до конца этого года.

В управлении Калининградской железной дороги уверяют, что проведение ремонтных работ не повлияет на обслуживание пассажиров в здании вокзала и расписание движения поездов через станцию Нестеров.

Одновременно до конца года будут полностью выполнены ремонтные работы на станциях Зеленоградск, Светлогорск, Мамоново, Лесное-Новое, Голубево и Балтийск.