В Нестерове начали ремонтировать здания ж/д вокзала
Шифер планируют заменить металлочерепицей
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Здание железнодорожного вокзала в Нестерове начали ремонтировать. Как сообщает пресс-служба КЖД, рабочие обновляют фасад и крышу.
В планах полностью заменить штукатурку, а вместо шиферной кровли уложат покрытие из металлочерепицы.
Ремонт будет завершен до конца этого года.
В управлении Калининградской железной дороги уверяют, что проведение ремонтных работ не повлияет на обслуживание пассажиров в здании вокзала и расписание движения поездов через станцию Нестеров.
Одновременно до конца года будут полностью выполнены ремонтные работы на станциях Зеленоградск, Светлогорск, Мамоново, Лесное-Новое, Голубево и Балтийск.