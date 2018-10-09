2018-10-09T18:12:36+03:00
Общество

Калининградская область победила в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Калининградская область стала лидером голосования в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, регион был представлен в номинации «Российский экологический отдых» и получил 42% голосов. Всего вместе с Калининградской областью в голосовании участвовали семь российских субъектов – Республика Коми, Республика Саха, Краснодарский край, Астраханская, Псковская и Волгоградская области.

- Победа нашего края в номинации «Российский экологический отдых» вполне закономерна, – заявил министр культуры и туризма Андрей Ермак. - Традиционно большой поток туристов привлекают объект ЮНЕСКО Национальный парк «Куршская коса» и Балтийское побережье.

Он напомнил, что в регионе активно развиваются и пользуются все большим спросом туристические маршруты на востоке области – природный парк «Виштынецкий», Роминтенская пуща, Большое моховое болото в Славском районе, сплав по реке Анграпа в Озерске и многое другое.

- С точки зрения цена-качество, логистика – это предложение в части экологического брендового маршрута одно из лучших в России. Кроме уникальной природы, туристы имеют возможность попробовать гастрономические специалитеты и познакомиться с историко-культурными достопримечательностями, - сказал руководитель министерства.

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