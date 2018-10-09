Епископ Калининградский и Балтийский проведет богослужение в праздник Покрова Богородицы
Служба состоится в храме на ул. Клавы Назаровой
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде по случаю праздника храма Покрова Пресвятой Богородицы в одноименном храме на ул. Клавы Назаровой состоятся праздничные богослужения. 14 октября, в воскресенье, их возглавит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.
Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.
13 октября в 17:00 — всенощное бдение.
14 октября:
7:30 — водосвятный молебен;
8:15 — для всех общая исповедь.
9:00 — Божественная Литургия.
Праздник Покрова установлен в память явления Богородицы во Влахернском храме. Отмечается РПЦ 14 октября.