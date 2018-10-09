Епископ Калининградский и Балтийский проведет богослужение в праздник Покрова Богородицы

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-09T18:14:55+03:00

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В Калининграде по случаю праздника храма Покрова Пресвятой Богородицы в одноименном храме на ул. Клавы Назаровой состоятся праздничные богослужения. 14 октября, в воскресенье, их возглавит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

13 октября в 17:00 — всенощное бдение.

14 октября:

7:30 — водосвятный молебен;

8:15 — для всех общая исповедь.

9:00 — Божественная Литургия.

Праздник Покрова установлен в память явления Богородицы во Влахернском храме. Отмечается РПЦ 14 октября.