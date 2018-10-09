В Калининградской области зафиксировали 4 случая клещевого энцефалита

СЕГОДНЯ 18:31 2018-10-09T18:31:14+03:00

Еще 36 человек заразились боррелиозом

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В Калининградской области подвели итоги эпидемического сезона 2018 года (сезон активности клещей начался со второй декады марта и продолжается до настоящего времени). Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, за 9 месяцев было зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита среди жителей Калининграда и Краснознаменского района.

Кроме того, клещевым боррелиозом инфицировались 36 жителей области. Это жители Калининграда, Балтийского, Черняховского, Багратионовского, Гвардейского, Краснознаменского, Неманского, Светлогорского, Светловского районов.

Присасывание клещей преимущественно происходило в лесах, на придомовых территориях, на даче.

Медики отмечают, что ежегодно обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей высоко. В этом году за медицинской помощью обратилось 4224 человека, из них 1025 – дети.

Пик активности клещей был отмечен в мае. Численность парзитов в летнее-осенний период незначительно уменьшилась.