Бывший завод Heineken в Калининграде продали за 158 миллионов рублей
.Фото: yandex.ru/maps
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Бывший завод компании Heineken на улице Гагарина в Калинниграде продали за 158 млн рублей. Об этом сообащет пресс-служба Российского аукционного дома.
Лот включал в себя промышленный и складской комплексы площадью 107 тыс. кв.м., а также 6 земельных участков суммарной площадью 7,8 га. (3 га – собственность; 4,8 га. – аренда на 49 лет).
Также сообщается, что новый владелец собирается развивать территорию под торгово-офисную функцию с включением складкой застройки.