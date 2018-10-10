2018-10-10T10:38:56+03:00
Политика

Осенью в Калининградской области на службу призовут 1200 человек

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области осенью призовут на военную службу и отправят в войска 1200 человек. Об этом сообщил военный комиссар Юрий Бойченко.

85 процентов призывников поступят на укомплектование соединений и воинских частей Балтийского флота. Исключение составят лишь 10 человек, которые традиционно будут направлены для прохождения службы в Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

По словам Бойченко, на сборном пункте призывники будут обеспечены повседневной формой одежды. Убывающих, в плавсостав Балтийского флота оденут в черную форму, а в сухопутные войска – в форму зеленого цвета.

Завершится осенняя призывная компания 31 декабря.

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