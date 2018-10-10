2018-10-10T10:42:28+03:00
Общество

Четыре улицы в Калининграде до конца дня остались без света

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В мэрии Калининграда рассказали об отключениях воды и света в среду, 10 октября.

До 20 часов не будет холодной воды в домах по проезду Дзержинского 2-4.

До 16 часов от горячей воды отключат дом по Советский пр-т 103а.

До 18 часов света не будет на улице Подп. Емельянова (КНС), 47, 53, 207-209, 215, 225-251, 226, 230, 233, 233а, 233б, ул. Андреевская 1-3, 5-15, 5а, 2-14, 1-й Андреевский проезд 1, 1а, 4а, 5, 6а, 8а, 10, 10а, 12-18, ул. Георгиевская 1-9, 3в.

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