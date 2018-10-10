Под Калининградом автомобилист прыснул в глаза другому из аэрозольного баллончика

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-10T10:47:15+03:00

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Днем 9 октября на улице Гоголя в Балтийске двое местных автомобилистов сошлись в горячем споре за право преимущественного проезда. Когда одному из спорщиков слов не хватило, он достал аэрозольный баллончик и прыснул в лицо оппоненту чем-то слезоточивым. Получив таким образом вожделенное преимущество, он победно уехал, а поверженный горожанин, утирая слезы, побрел в полицию.

У потерпевшего врачи диагностировали ожоги роговицы обоих глаз. Мужчине придется пройти серьезный курс лечения. Тем временем участковые уполномоченные смогли установить личность его обидчика. Оказалось, 39-летний житель Балтийска уже однажды проходил по уголовке. На сей раз ему инкриминируют статью УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». А это до двух лет лишения свободы.